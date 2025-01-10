Rusya'dan Karadeniz şehrine turist akını: On binlercesi gemiyle geldi

3 Ağustos 2022 yılında itibaren Amasra'ya gelen yabancı turist ve gemi mürettebatı sayısı toplamda 75 bini aştı.
Rusya'dan hareket eden ve içerisinde bin 15 yolcu taşıyan Astoria Grande gemisi sabah saatlerinde Amasra'ya ulaştı. Rusya'dan gelen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. 3 Ağustos 2022 yılında başlayan seferlerle ilçeye gelen yabancı turist ve gemi mürettebatı sayısı toplamda 75 bini aştı.
Rusya
'dan
Bartın
'ın
Amasra
ilçesine deniz yolu ile gelen turist ve gemi mürettebatı sayısı 75 bini aştı.
Tarihi ve turistik yerleri gezdiler
Tarihi ve turistik yerleri gezdiler
Rusya'dan hareket eden
Astoria Grande
gemisi sabah saatlerinde bin 15 yolcu, 454 personel ile Amasra Limanı'na yanaştı. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine bu yılın ve ayın ikinci seferini gerçekleştiren 193 metre uzunluğundaki 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi. Rusya'dan gelen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Turist sayısı 75 bini aştı
Turist sayısı 75 bini aştı
3 Ağustos 2022 yılında başlayan seferlerle ilçeye gelen yabancı turist ve gemi mürettebatı sayısı toplamda 75 bini aştı. Ocak ayında geçekleşecek üçüncü sefer sonunda ise ilçeye personel harici gelen turist sayısının ise 50 bine ulaşması bekleniyor.
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