Antalya'da yıllık ziyaretçi sayısında rekor: 17 milyon turist ağırladı

"Bir yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak, 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Hava yoluyla 2024 yılında kente gelen günlük ziyaretçi sayısında da tarihi bir zirveye ulaşıldı. 3 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu"