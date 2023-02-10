Rüzgar bile deprem gibi

Kahramanmaraş’ta art arda 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşayan vatandaşlar artık sığındıkları çadır ve korunaklı alanlarda esen rüzgarın neden olduğu hareketlenmeyi bile deprem sanıyor. Deprem fırtınası afetten kurtulan vatandaşların psikolojisini de altüst etti. Bölgede her an meydana gelen artçı sarsıntılarda bu endişeyi tetikliyor. Depremden en çok etkilenen Elbistan’da bölge halkı bina altlarına girmemeye özen gösterirken, yaşananlar birlikte betona karşı da fobi oluşmuş durumda. Vatandaşlar olabildiğince okul balçeleri, terminaller, evlerinin avluları gibi açık alanda durmaya çalışıyorlar. Öte yandan önceki gün depremzedeler en soğuk geceyi geçirdi. Şehirde hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düştü.