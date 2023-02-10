|
Gündem

Rüzgar bile deprem gibi

Kahramanmaraş’ta art arda 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşayan vatandaşlar artık sığındıkları çadır ve korunaklı alanlarda esen rüzgarın neden olduğu hareketlenmeyi bile deprem sanıyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:10 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş’ta art arda 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşayan vatandaşlar artık sığındıkları çadır ve korunaklı alanlarda esen rüzgarın neden olduğu hareketlenmeyi bile deprem sanıyor. Deprem fırtınası afetten kurtulan vatandaşların psikolojisini de altüst etti. Bölgede her an meydana gelen artçı sarsıntılarda bu endişeyi tetikliyor. Depremden en çok etkilenen Elbistan’da bölge halkı bina altlarına girmemeye özen gösterirken, yaşananlar birlikte betona karşı da fobi oluşmuş durumda. Vatandaşlar olabildiğince okul balçeleri, terminaller, evlerinin avluları gibi açık alanda durmaya çalışıyorlar. Öte yandan önceki gün depremzedeler en soğuk geceyi geçirdi. Şehirde hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düştü.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Çadır
#Rüzgar
39 dakika önce
default-profile-img
Rüzgar bile deprem gibi
Üç renkte tedavi planı
Öncelik defin: Bina yerine mezar yapanlara soruşturma
Yardım ederken dolandırılmayın
Osmaniye'de iki mahalle yok oldu
Adıyaman ağır yaralı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.