S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye, Kasım ayına kadar S-400 hava savunma sistemlerinin ilk filosunu Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.

S-400'ler için özel arma hazırlandı

Bu gelişmeler yaşanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen S-400'lerin özel armasını hazırladı.

Filo personeli tarafından kullanılacak özel armada, at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi. Atın şaha kalktığı armada değişim sembolize ediliyor.

Ömer Erkmen, armanın onayından sonra tasarımı kendi Instagram hesabında paylaştı. Oğuz savaşçısının kılıcı ile henüz yok ama S-400 sisteminin koruması için kullanılan savunma sistemine dikkat çekiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör omer erkmen (@omererkmen_artworks)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Tem, 2019, 6:03öö PDT ) REKLAM

Türkiye neden bir hava savunma sistemi alıyor?

Türkiye, balistik füze tehdidine karşı hava ve füze savunma sisteminin takviye edilmesi amacıyla NATO'dan talepte bulunmuş, bu kapsamda, 2013'ten itibaren müttefik ülkeler tarafından Adana'da Patriot, Kahramanmaraş'ta SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmıştı.

Bu geçici çözümün, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığı değerlendirilerek, stratejik ihtiyaç olan ve başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem taşıyan hava savunma sisteminin üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı

Bu kapsamda Türkiye, uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine ilişkin projelerin yanı sıra farklı ülkelerden hava ve füze savunma sistemi tedarikine de olumlu yaklaştı.

Türkiye neden S-400 aldı?

Hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, ilk olarak acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'nın cazip teklifine olumlu yanıt vererek, Rus üretimi ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini gündemine aldı.

Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

S-400'ün teknik özellikleri neler?

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

REKLAM

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

Türkiye neden Patriot değil de S-400 satın aldı?

NATO üyesi Türkiye'nin S-400 satın almasına sıcak bakmayan ABD yönetimi ise S-400'lere alternatif olarak Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satılmasını öneriyor.

Fakat Türkiye, 2013'te ABD'den Patriot füze savunma sistemi alımını görüşmüş ancak ABD'nin Patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddetmesi ve sistemin yüksek maliyeti nedeniyle Ankara farklı ülkelerden hava savunma sistemi satın alımı için çalışmalarını başlatmıştı.