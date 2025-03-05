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Saadet Partisi Siber Güvenlik Kanun Teklifinden rahatsız oldu: 'Devlete karşı savunmasız kalacağız'

Saadet Partisi Siber Güvenlik Kanun Teklifinden rahatsız oldu: 'Devlete karşı savunmasız kalacağız'

14:315/03/2025, Çarşamba
DHA
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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda 'Siber Güvenlik Kanun Teklifi'ne karşı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Teklif anayasal ve demokratik ilkeler açısından ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

Karaman, teklifin TBMM'ye sunulmadan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Kurulu Başkanlığı'nın kurulmasını "anayasal bir ihlal" olduğunu söyledi.

'İfade özgürlüğünü tehdit ediyor'

Teklifin
etki ajanlığı kavramına
dayandığını ve bu dolayısıyla
"ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini"
belirten Karaman, "Kanun metninde yer alan 'algı operasyonu', 'veri sızıntısı', 'siber olay' gibi muğlak ifadeler, keyfi uygulamalara kapı aralayabilir. Hukukun öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı bir yaklaşım içeriyor. Teklifin 3'üncü maddesinde kritik altyapı, kritik kamu hizmeti ve siber olay gibi soyut kavramları belirleme yetkisi doğrudan yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'na bırakılmıştır. Bu yetki Anayasa'nın 6'ncı maddesine aykırıdır,
yasama yetkisi TBMM'ye aittir ve devredilemez.
" diye konuştu.

'Devlet karşısında savunmasız kalacağız'

Karaman, 6'ncı madde ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilen geniş yetkilerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, "Bu teklifle, Başkanlık
her türlü bilgi, belge, veri ve log kayıtlarına
hakim onayı olmaksızın erişim sağlayabilecek.
Bu hukuksuz bir düzenlemedir
ve vatandaşı
devlet karşısında savunmasız bırakmaktadır.
" ifadelerini kullandı.

Etki ajanlığı kavramından rahatsız oldu

Saadet Partisi olarak kanunun mevcut haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Karaman, "Teklifin 16'ncı maddesi ile
etki ajanlığı kavramı
, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri üzerinde bir baskı aracı haline getirilmektedir. Bu kanunun hem usul hem esas bakımından ciddi sakatlıkları vardır. Biz, siber güvenliğin sağlanmasını önemsiyoruz, ancak bu ancak hukuka uygun, kişisel verileri koruyarak ve denetim mekanizmalarını güçlendirerek mümkün olur." dedi.

#Saadet Partisi
#Mehmet Karaman
#Siber Güvenlik Kanunu Teklifi

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