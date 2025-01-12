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Siber güvenliğe tek çatı

Siber güvenliğe tek çatı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Siber Güvenlik Başkanlığı, devletin siber faaliyetlerini tek elden yönetecek. Log kayıtlarına erişim yetkisi ile siber saldırıların izini sürecek olan başkanlık, hackerların daha hızlı yakalanmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, devletin siber faaliyetlerini tek elden yönetecek. Başkanlık, Türkiye’nin siber uzaydaki güvenliğine dönük her türlü saldırı ve istismar girişimini engellemek için tüm kamu kurumları ile kritik altyapı kuruluşlarının siber faaliyetlerinden sorumlu olacak. Kamu kurum ve kuruluşların veri ve log kayıtlarını kendi bilişim sistemine aktarma yetkisine sahip olan Başkanlık, siber saldırıların izini sürme imkanına sahip olacak.

VERİ VE KAYIT ALMA YETKİSİ

Başkanlık yürüttüğü faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla ilgili kurum, kuruluş ve şahıslardan gerekli bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek. Başkanlığa verilen log kayıt takip yetkisi, kamuya doğrudan ya da dolaylı zarar veren hackerlerin izinin sürülmesinde önemli rol oynayacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, gerekli görülen hallerde kişisel verileri de hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla, belirli, açık ve meşru amaçlarla inceleyebilecek. Bu bilgiler, kurumun araştırdığı konunun amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla incelenecek.

2 YIL İÇİNDE İMHA

Siber güvenlik faaliyetleri sebebiyle elde edilen bilgi, belge, veri ve kayıtlar, en fazla iki yıl süreyle çalışmaya konu edilecek. Çalışma süresi sonrasında ise imha edilecek. Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli statüde görev yapanlardan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler Başkanlıktan izin almadan iki yıl süreyle yurt içi veya yurt dışında siber güvenlik alanında resmi veya özel başka hiçbir görev alamayacak.



#siber güvenlik
#Hacker
#Güvenlik

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