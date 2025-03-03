Siber suçlarda konutta arama hakim izniyle

AK Parti, teklifin 8'inci ve 16'ncı maddeleri dahil bazı hükümlerinde değişiklik yapılması için önerge verecek. Buna göre, teklifle getirilmesi önerilen hakim izni olmadan konutta arama yapma düzenlemesinde değişikliğe gidilecek. Teklifin mevcut halinde siber suçların anlık işlenmesinden kaynaklanan nedenlerden ötürü, hakim izni 24 saat sonra gelecek şekilde Siber Güvenlik Başkanlığı’na konut ve işyerinde arama yapma yetkisi verilecekti. Edinilen bilgiye göre, hakim izni alınmadan konutta ve işyerinde arama yapılamayacak. Ancak başkanlıktan bu yönde gelen arama taleplerinin iletileceği mahkemelerin de bu alanda ihtisaslaşan mahkemeler olması öngörüldü. Öte yandan Siber Güvenlik Başkanlığı’na siber güvenlik teknolojilerinin kullanımında verilecek olan sertifikasyon yetkisi de sektörden gelen talepler doğrultusunda değiştirilecek.