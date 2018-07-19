Gündem Sabitten aranmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sabitten aranmış!

Darbe girişimi sırasında Yunanistan’a firar eden eski Yüzbaşı Feridun Çoban’ın da ankesörlü telefonla örgütle irtibata geçtiği belirlendi. İtirafçı Ö.N., kendisini arayan örgüt abisinin, darbeci Feridun Çoban’ı da aradığını söyledi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
8 asker, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçmıştı.
8 asker, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. TSK’daki kripto FETÖ üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda itirafçı örgütle olan bağını itiraf etti. İtiraflar çerçevesinde ankesörlü telefondan kendisinden önce ve sonra arananlar hakkında da bilgiler veren şüpheliler örgütün kripto yapısının ortaya çıkarılması noktasında büyük önem arz ediyor. Yapılan soruşturmada İstanbul Üsküdar’daki Gülcan Gıda isimli ankesörlü telefon noktasından mahrem imamıyla görüştüğü tespit edilen Kara Kuvvetlerinde görevli Binbaşı Ö.N isimli şüpheli, savcılıkla önemli bilgileri paylaştı.

O İSİM ÇOBAN’MIŞ

Ankesörlü telefondan aranan numaralar itirafçı Ö.N’ye gösterildi. İncelemede Ö.N’nin kendisinden önce ankesörlü telefondan aranan isimlerden bir tanesinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde faaliyet gösterip Yunanistan’a helikopterle kaçan darbecilerden birisi olan eski Yüzbaşı Feridun Çoban olduğu ortaya çıktı.

AYNI LOJMANDA KALIYORDUK

Ö.N ifadesinde, “Bu şahıs Kara Havacılık’ta çalışıyordu. Ben de bir dönem orada piyade olarak çalışıyordum. Bu şahıs aynı zamanda benimle aynı lojmanda ikamet etmekteydi. Daha sonra bu şahsın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk helikopteri ile Yunanistan’a kaçtığını haberlerden öğrendim. Şahıs hakkında başkaca bir bilgim yoktur. Benim bu şahıslar örgüte müzahir bir görüşmem olmamıştır” dedi.

HÜCRELERİ AYNI ÇIKTI

İtirafçı Ö.N’nin 9 Eylül 2012 tarihinde 19.09’da arandığı, firari eski Yüzbaşı Feridun Çoban’ın ise bu görüşmeden yaklaşık 2 dakika önce arandığı belirlendi. Ö.N kendisini bu tarihte arayan örgüt imamının ismini de savcılıkla paylaştı. Şüpheli örgüt imamının Kazakistan ile ticari faaliyetler yürüten bir isim olduğunu da ekledi. Böylece Ö.N ile firari eski Yüzbaşı Feridun Çoban’ın aynı hücre yapılanmasına mensup olduğu ortaya çıkarıldı.

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