Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, dünkü Trabzonspor maçında attığı gol sonrası skandal bir sevinç gösterisine imza attı.
El bileğinde yazan "7 Ekim 2023" yazısı ile Davut yıldızını gösteren Jehezkel, Filistin'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e desteğini vurguladı.
Soykırım sevinci sonrası önce takımdan kovulan ve daha sonra hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu ile soruşturma başlatılan Jehezkel, Türkiye'den ayrıldı.
Soykırım destekçisi Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Jehezkel'in saat 17.15 itibariyle Türkiye'den ayrıldığını belirtti.
"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."