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Antalyasporlu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

Attığı golün ardından yaptığı 'soykırım sevinci' ile İsrail'in soykırımlarına destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı. Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

Semih Bozkuş
18:11 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:13 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, dünkü Trabzonspor maçında attığı gol sonrası skandal bir sevinç gösterisine imza attı.

El bileğinde yazan "7 Ekim 2023" yazısı ile Davut yıldızını gösteren Jehezkel, Filistin'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e desteğini vurguladı.

Soykırım sevinci sonrası önce takımdan kovulan ve daha sonra hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu ile soruşturma başlatılan Jehezkel, Türkiye'den ayrıldı.

Soykırım destekçisi Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Jehezkel'in saat 17.15 itibariyle Türkiye'den ayrıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."




#Sagiv Jehezkel
#Gol Sevinci
#Türkiye
#İsrail
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