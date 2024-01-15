Soykırım sevinci sonrası önce takımdan kovulan ve daha sonra hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu ile soruşturma başlatılan Jehezkel, Türkiye'den ayrıldı.

"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."