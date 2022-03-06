Sağlam eve kavuştular: 120 milyarlık yatırımla 350 bin konutluk kentsel dönüşüm

Bakan Murat Kurum’un konuşmasının ardından Güngören Tozkoparan 1. Etapta yapımı tamamlanan 144 bağımsız bölümün tapuları ve anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evleri dönüşen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törende 270’i konut 10’u iş yeri olmak üzere toplam 280 bağımsız birimden oluşan ikinci etabın temeli atıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında güvenli konut inşa mesaisi sürüyor. Güngören Tozkoparan’a, Emlak Konut eliyle; 4 etapta, 110 bin metrekare büyüklüğündeki alanda bin 399 konut ve 62 ticari üniteden oluşan, toplam 1461 bağımsız birim kazandırılacak. Bin 399 konutluk projenin ilk etabı tamamlandı.

144 bağımsız bölümden oluşan birinci etaptaki konut ve iş yerlerine ait tapu ve anahtarlar, hak sahiplerine teslim edildi. 270 konut ve 10 iş yerinden oluşan ikinci etabın ise temeli atıldı.

3 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 3 milyon konutu dönüştürdüklerini belirtti. Kurum, “Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz. İstanbul’da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut var. Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız” dedi. Anahtar teslimi ve temel atma töreninin Deprem Haftası’na denk geldiğine dikkat çeken Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu ve bu topraklarda nüfusun yüzde 71’inin yaşadığını hatırlattı.

İSTANBUL DEPREME HAZIR HALE GELECEK

İstanbul’un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, millet adına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, İstanbul’u santim santim dönüştürerek, depreme hazırlayacaklarına işaret etti. 16 milyonluk İstanbul’un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündeminin olmadığını ve olamayacağını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir millî güvenlik meselesine dönüşecek. Mesele bu kadar büyüktür, mesele bu derece acildir, siyaset üstüdür, hiçbir politik hesaba kurban edilemez."

REKLAM

EKONOMİ İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor