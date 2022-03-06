Gündem Sağlam eve kavuştular 120 milyarlık yatırımla 350 bin konutluk kentsel dönüşüm
İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlam eve kavuştular: 120 milyarlık yatırımla 350 bin konutluk kentsel dönüşüm

Emlak Konut’un İstanbul Güngören’de dönüştürdüğü 1.399 konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlanarak, 144 ev hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı konut teslim töreninde 270 konutun da temeli atıldı. Kurum, “Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırımla, 350 bin konutu hızla dönüştürüyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sağlam eve kavuştular: 120 milyarlık yatırımla 350 bin konutluk kentsel dönüşüm
Bakan Murat Kurum’un konuşmasının ardından Güngören Tozkoparan 1. Etapta yapımı tamamlanan 144 bağımsız bölümün tapuları ve anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evleri dönüşen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törende 270’i konut 10’u iş yeri olmak üzere toplam 280 bağımsız birimden oluşan ikinci etabın temeli atıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında güvenli konut inşa mesaisi sürüyor. Güngören Tozkoparan’a, Emlak Konut eliyle; 4 etapta, 110 bin metrekare büyüklüğündeki alanda bin 399 konut ve 62 ticari üniteden oluşan, toplam 1461 bağımsız birim kazandırılacak. Bin 399 konutluk projenin ilk etabı tamamlandı.

144 bağımsız bölümden oluşan birinci etaptaki konut ve iş yerlerine ait tapu ve anahtarlar, hak sahiplerine teslim edildi. 270 konut ve 10 iş yerinden oluşan ikinci etabın ise temeli atıldı.

3 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK

  • Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 3 milyon konutu dönüştürdüklerini belirtti. Kurum, “Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz. İstanbul’da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut var. Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız” dedi. Anahtar teslimi ve temel atma töreninin Deprem Haftası’na denk geldiğine dikkat çeken Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu ve bu topraklarda nüfusun yüzde 71’inin yaşadığını hatırlattı.

İSTANBUL DEPREME HAZIR HALE GELECEK

İstanbul’un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, millet adına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, İstanbul’u santim santim dönüştürerek, depreme hazırlayacaklarına işaret etti. 16 milyonluk İstanbul’un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündeminin olmadığını ve olamayacağını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir millî güvenlik meselesine dönüşecek. Mesele bu kadar büyüktür, mesele bu derece acildir, siyaset üstüdür, hiçbir politik hesaba kurban edilemez."

İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor
EKONOMİ
İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da 300 bin konut acilen dönüştürülmeli
EKONOMİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da 300 bin konut acilen dönüştürülmeli
Aslan Konyada kayıp

Aslan Konya'da kayıp

​Konyaspor, Galatasaray'ı eli boş gönderdi.
Olumlu seyir sürüyor

Olumlu seyir sürüyor

​Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
İşgalde 11inci gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

Amatör Lig'e düşen Karabükspor'da başkan helva dağıttı.

​ROKETSAN paylaştı: 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

Görenler hayretler içerisinde kalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.