Sağlam şehirler için sandığa: Tercihimiz çocuklarımıza torunlarımıza en büyük miras olacak

61 milyondan fazla seçmen bugün kendi yaşadığı kenti 5 yıl yönetecek belediye başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Bu seçim, geçen yıl yaşanan ve 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan ilk yerel seçim olacak. Hükümet, asrın felaketinin ardından bölgede ihya ve inşa çalışmalarına başladı. 1 yıl olmadan binalar etap etap teslim edilmeye başlandı. TBMM'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılarak özellikle İstanbul için dönüşümün önü açılmış oldu.





Üç aşamalı dönüşüm

Deprem riskinin yüksek olduğu İstanbul için de 3 aşamalı kentsel dönüşüm planı hazırlandı. İlk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde halihazırda 188 alanda devam eden şantiye alanlarının sayısı arttırılacak. İkinci adımda, “Yarısı Bizden” kampanyası ile 350 bin konut dönüştürülecek. Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek.





Depreme hazırlanmazsa siyasi bağımsızlık tartışılır

Deprem gerçeği ile yüz yüze olan Türkiye'de Marmara depremi beklentisi hâlâ sıcaklığını koruyor. Uzmanlar da özellikle İstanbul'un bir an önce depreme hazırlanmaması halinde ülkenin siyasi bağımsızlığının tartışılır hale geleceğini belirtiyor. Ünlü deprem uzmanları Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un depremle ilgili projelerini hayata geçirmesi halinde İstanbul'un çok şey kazanacağına işaret ediyor.





İstanbul 5 yıl daha kaybedemez

Geçtiğimiz 5 yılda CHP yönetimindeki İstanbul'da çivi bile çakılmazken, İstanbullular 5 yıl daha kaybetmek istemiyor. Kurum, dirençli şehir vurgusu ile ön plana çıkıyor. 7,5 milyon ev ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da 1,5 milyon yapı riskli durumda. Öncelik, 600 bin konutun acilen dönüşmesi. Kurum, afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için çalışacakları, kente 5 yılda 650 bin konut inşa edileceği, bu konutların 300 bininin KİPTAŞ eliyle inşa edileceği ve ödemenin yarısının İBB tarafından karşılanacağı vaadini verdi.





Risk kalkanı modeli

Vatandaşlar, olası depreme hazırlık için merkezi idare düzeyinde hazırlanacak Risk Kalkanı modeline uygun olarak yerel yönetim düzeyinde adımlar atabilecek belediye başkanları istiyor. AK Parti beyannamesinde her şehrin afet ve risk potansiyelini, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek şekilde değerlendirme sözü verdi. Önceden belirlenmiş ve herkese duyurulmuş olan risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek.





Dirençli şehirler

Dirençli şehirlerin inşası için “Yerelde Yeni Yaşam” projesi ile daha yaşanabilir şehirler inşa edilecek. Ayrıca projenin bütünleyicisi olan “Kentsel Risk Kalkanı Modeli” ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetler de hayata geçirilecek. Yeni şehirler deprem gerçeği dikkate alınarak yatay mimari ilkesiyle kurulacak. 'Güvenli ve sağlam şehir' beklentisi içerisinde olan seçmen, gelecek nesillerini de düşünerek partilerin bu vaatlerini göz önünde bulunduracak.





Deprem sonrası 76 bin konut

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. AFAD tarafından yürütülen hak sahipliği belirleme süreci tamamlandı. AFAD verilerine göre 11 ilde toplam 390 bin konut için hak sahipliği tespit edildi. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından başlayan anahtar teslim süreci ile 1,5 ay içerisinde toplam 76 bin 723 konut hak sahiplerine teslim edildi. Hatay’da 10 bin 805, Malatya’da 7 bin 881, Kahramanmaraş’ta 15 bin 592, Adıyaman’da 8 bin 714, Gaziantep’te 14 bin 680, Elazığ’da 3 bin 93, Osmaniye’de 3 bin 572, Diyarbakır’da 4 bin 415, Şanlıurfa’da 2 bin 386, Adana’da 2 bin 316, Kilis’te de 1494 konut teslim edildi.





Yarısı Bizden’de ilk ödemeler

İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için de “Yarısı Bizden” kampanyası başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede, devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. Proje kapsamında en çok başvurunun geldiği Bahçelievler ilçesinde yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.





Okullar hazır

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde bugün gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar yapıldı. Dün sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, sınıflara sandıkları yerleştirdi, vatandaşların oy kullanacağı kabinleri kurdu. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde de oy kullanılacak okullarda hazırlık yapıldı. Depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanılamayacak, ancak okulların bahçeleri ve muhtarlık yanlarındaki konteynerlerde sandıklar kuruldu.





Bunlar yasak

* Saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

* Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

* Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6’ncı maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

* Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.



