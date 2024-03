Sağlam şehirler için sandığa: Tercihimiz çocuklarımıza torunlarımıza en büyük miras olacak

Deprem gerçeği ile yüz yüze olan Türkiye'de Marmara depremi beklentisi hâlâ sıcaklığını koruyor. Uzmanlar da özellikle İstanbul'un bir an önce depreme hazırlanmaması halinde ülkenin siyasi bağımsızlığının tartışılır hale geleceğini belirtiyor. Ünlü deprem uzmanları Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un depremle ilgili projelerini hayata geçirmesi halinde İstanbul'un çok şey kazanacağına işaret ediyor.

Vatandaşlar, olası depreme hazırlık için merkezi idare düzeyinde hazırlanacak Risk Kalkanı modeline uygun olarak yerel yönetim düzeyinde adımlar atabilecek belediye başkanları istiyor. AK Parti beyannamesinde her şehrin afet ve risk potansiyelini, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek şekilde değerlendirme sözü verdi. Önceden belirlenmiş ve herkese duyurulmuş olan risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek.