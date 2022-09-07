Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 6 bin doktor kamuya dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklanan “Beyaz Reform” sonrası hekimlerin kamuya dönüşlerinin arttığını belirten Koca, “Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da 1350’yi buldu. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i, Batman’da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane’de henüz başvuru olmadı” dedi.

Fahrettin Koca

DAHA DA ARTACAK

Koca, başvuran doktorların branşları konusunda ise şu bilgiyi paylaştı: “Başvuranlardan çocuk hekimi 500’ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300’ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115; göz, KBB, fizik tedavi ve kardioloji her biri 200 kişiyi geçti. Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800’ü geçmemişti. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum.”

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KOVİD-19 YENİ DÖNEMİN GRİBİ

Yakalandığı Kovid-19’u hafif geçirdiğini anlatan Bakan Koca, salgının seyriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: “6’ncı dalga giderek azalmaya başladı, günlük 5-6 binlerin altına kadar indi. Bazı hastanelerimizde Kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Bu dalgadan sonra önce Avrupadan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım-aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid’le birlikte yaşamayı öğrendik. Yeni dönemin gribi, artık Kovid.”

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU YOK

Koca, okulların açılmasıyla ilgili de, “Maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil” derken “Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak” diye konuştu. Koca, Türkiye’de maymun çiçeği vakasının 12 olduğunu sözlerine ekledi.

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85 bin atama bu yıl içinde

85 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, “Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” dedi.

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