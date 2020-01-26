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ELAZİĞ

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Azize'den haber var

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Azize'den haber var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Enkaz altından çıkarılan Azize Çelik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Azize Çelik ile sağlık personeli telefonda görüşmüştü.
Azize Çelik ile sağlık personeli telefonda görüşmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremin ardından bölgedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e düştüğünü bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından Elazığ Valiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ ve Malatya'daki depremin 38 saatini geride bıraktıklarını ve 39'uncu saate girdiklerini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 4'ü Malatya'da olmak üzere 35 kişi olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran toplam hasta sayısı 1607, ki bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti, yaralı olan hasta sayımız toplam 594 kişi oldu ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü. Her geçen saat de hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

AFAD görevlisiyle konuşan enkaz altındaki kadın kurtarıldı
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AFAD görevlisiyle konuşan enkaz altındaki kadın kurtarıldı
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü 'Azize' isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil ekibinden 2 bin 625 kişinin sahada hizmet verdiğini belirten Koca, UMKE'nin dünyanın 12 bin kişiye sahip tek gönüllü sağlık kuruluşu olduğunu, sahadaki büyük başarılarını herkesin gördüğünü ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

  • "Özellikle dün bizim çalışanımız Emine Kuştepe'nin afete maruz kalan Azize Çelik ile konuşmasına hepimiz şahit olduk. Bu diyaloğu bütün Türkiye'yi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik, 2 oğlu ve eşi, toplam aileden 4 kişi sağ kurtarıldı. Azize Çelik anestezi yoğun bakımda. Yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Genel durumları iyi, herhangi sorunları yok. Dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu. Yüsra Yıldız ve devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik. Ama Yüsra'yı ve annesi Ayşe Yıldız'ı sağ olarak kurtardık. Herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki çocuğumuzun da ciddi ezikleri olmayıp, hafif ezikleri var."

Bakan Koca, 50'şer yataklı 4 sahra hastanesinin hazır bekletildiğini belirterek, sahra hastanesi, uçak ya da helikopter ambulansa ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine müracaatın yoğun olduğunu kaydeden Koca, "Gönüllü görev almak isteyen, ilaç yardımı yapmak isteyen STK'larımız, ilaç firmalarımız, hastanelerimiz çok sayıda oldu. Hepimizi bu anlamda duygulandırdıklarını söyleyebilirim. Şu an herhangi bir desteğe ihtiyacımızın olmadığını söylüyorum. Dualarını eksik etmeyen yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

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