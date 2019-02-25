Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: Gülen'in özel doktoru da var

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

SAĞLIK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5'i ihraç, 4’ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara’da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olup, yurt dışında olabileceği öğrenildi.

BİRİ GÜLEN'İN ÖZEL DOKTORU

Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel doktoruna da gözaltı kararı.

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