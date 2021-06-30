Sağlık ocağından koronavirüs aşısı çaldı: Koleksiyon yapacakmış
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağlık ocağına giren vatandaş, koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Zanlı, polis sorgusunda aşıları koleksiyon yapmak için çaldığını söyledi.
Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi üniversite öğrencisi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.
Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı.
Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise, sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.
Koleksiyon yapmak amacıyla çaldım
Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti.
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Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.