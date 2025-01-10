Sağlıkta üreten dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen 'Üreten Sağlık Modeli'ni tanıttı. Sağlık alanında yeni bir adım daha atıldığını belirten Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz. Yeni vizyonumuzu, TÜSEB üzerinden gerçekleştiriyor; fikirden ürüne giden bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin, milli sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olmasını hedefliyoruz. TÜSEB öncülüğünde üniversitelerimizi ve özel sektörümüzü üçlü sarmal modelimizle bir araya getiriyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürece güçlü şekilde dahil ediyoruz." diye konuştu. Memişoğlu, "Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah 'Milli Sağlık Teknoloji' hamlemizin lokomotifi olacaktır." dedi.





SANAYİ VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Memişoğlu, Ar-Ge ve üretim süreçlerini planladıklarını, bilgi deneyim ve finansal destek sağladıklarını aktararak, "Bu amaçla ilk önemli adımımızı, Etlik, Bilkent ve Çam Sakura'dan başlamak üzere şehir hastanelerimizde 'Teknoloji Transfer Ofisleri' kurarak atıyoruz. Bu sayede, başta hekimlerimiz olmak üzere uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı Üreten Sağlık ekosisteminin merkezinde konumlandırıyoruz. Yeni bir fikirle kapımızı çalan her sağlık çalışanımıza, patentten hukuki yardıma, Ar-Ge'den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Onları sanayicilerle de üreticilerle de biz buluşturuyoruz." diye konuştu.





YÜKSEK BEDELLİ ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Memişoğlu, burada önemli bir çalışma daha yürüttüklerini, Türkiye'nin halen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerde temin ettiği ürünleri tek tek çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklediklerini ifade eden Memişoğlu, "Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz" müjdesini de verdi.





SAĞLIKTA TURCORN MODELİ

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlı Fatih Kacır da Türkiye'nin sağlık alanında henüz "Turcorn" çıkaramadığına dikkati çekerek, “Ben inanıyorum ki burada temellerini atacağımız iş birlikleriyle, önümüzdeki yıllarda sağlıkta da Turcornların doğuşuna zemin hazırlayacağız” dedi. Konuşmaların ardından Memişoğlu, ve Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan fotoğraf çektirdi.



