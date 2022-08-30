Saha raporuna göre politika

Nedim Şener altılı masadaki HDP etkisini yorumladı: Yandaş gazetecilerin hangisi Mansur Yavaş'ı övebiliyor?

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, altılı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Masada yedinci bir parti olarak HDP'nin olduğunu ve şartlarının bulunduğunu belirten Şener, 'HDP, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a şerh koydu. 'Eğer Akşener ve Yavaş aday olursa HDP olarak biz oy vermeyiz' dediler. 'Bunlar iktidar olsun da biz nemalanalım' diyen yandaş gazetecilerin hangisi bugün Mansur Yavaş'ı övebiliyor. Sıfır. Çünkü yandaşlar, çıkarlarına bakarlar. Kılıçdaroğlu'nu kızdırmamaları gerekiyor. Eğer öyle olmazsa ne olur? Hizmet bedeli altında giden faturalarda ödemezler kanallara.' ifadelerini kullandı.