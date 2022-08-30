Saha raporuna göre politika

AK Parti, 2023 seçimlerinin startını geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı ile verdi. Toplantıda, beyanname hazırlanması için komisyon kurulması talimatı verilmişti. Komisyonda yer alacak isimlerin bu hafta belirlenerek çalışmaya başlaması planlanıyor. Beyanname komisyonu geçtiğimiz yıl kurulan strateji ekibi ile birlikte çalışacak. Partinin A takımından belirlenen strateji ekibinin başında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor.
Ekipte ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yer alıyor. Beyanname komisyonu ve strateji ekibi 2023 seçimleri için çalışmalarını hızlandıracak. Erdoğan’ın “sahada olalım” talimatı sonrası çalışmaları hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştıracak. Raporlar analiz edilip bu doğrultuda politika üretilecek. Seçim kampanyaları ve verilecek mesajlar üzerinde çalışacak ekibin ana gündem maddesi ise “özel çalışma yapılması gereken alanlar”, “hayata geçirilen dev projeler” ve “vaatler”.