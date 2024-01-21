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Sahilde bulunan cesetlere ilişkin Antalya Valiliğinden açıklama: 90 kişilik teknenin battığı tespit edildi

Antalya'da son beş günde bulunan ceset sayısı, altıya yükseldi. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken Antalya Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Kıbrıs'a giden ve içerisinde 90 kişi bulunan bir teknenin battığı bilgisinin aktarıldığına yer verildi.

Semih Bozkuş
18:44 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:23 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı altıya yükseldi.
Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı altıya yükseldi.

Antalya'daki sahillerde peş peşe bulunan cesetlere bir yenisi daha eklendi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Aksu Mahallesi Kemerağzı Mahallesi turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada bir erkek cesedi daha bulundu.

Böylelikle bölgede son 5 günde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi. Öte yandan Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

"90 kişilik teknenin battığı tespit edildi"

Açıklamada Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Kıbrıs'a giden ve içerisinde 90 kişi bulunan bir teknenin battığı bilgisinin aktarıldığına yer verildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız beden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelenmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali düşünülmektedir."




#Antalya
#Kıyıya Vuran Cesetler
#Antalya Valiliği
#Kıbrıs
#Tekne
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