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İSTANBUL

Sahnede Faust var

38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’yla eş zamanlı olarak kapılarını açan ARTİST 2019 /29. İstanbul Sanat Fuarı’nın bu yılki ana teması ünlü Alman yazar Goethe’nin Faust eseri olacak. Faust adına sanat fuarında pekçok etkinliğe imza atılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARTİST 2019 /29. İstanbul Sanat Fuarı’
ARTİST 2019 /29. İstanbul Sanat Fuarı’

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’yla eş zamanlı olarak ARTIST 2019 Uluslararası Sanat Fuarı da kapılarını açıyor. ARTİST 2019 /29. İstanbul Sanat Fuarı, eş zamanlı olarak 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. ARTİST 2019, 7 no’lu ana salonunda pek çok galeriyle birlikte Faust teması kapsamında büyük bir projeye 8 no’lu salonda ise bağımsız genç sanatçılara ev sahipliği yapacak.ARTİST 2019’un 8. salonunda 40 inisiyatif ve grubun yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin de içinde olduğu kurumlar yer alacak.

Program afişi

FAUST ÜZERİNE SANAT

Geçtiğimiz yıllarda Umulmadık Topraklar, Ütopya ve Deneyim kavramlarıyla TÜYAP’ı kamusal bir sanat ortamına dönüştüren Feyyaz Yaman, Eda Yiğit ve Ezgi Bakçay yönetimindeki proje ekibi bu sene de TÜYAP’ta bir sahne kurguluyor ve Goethe’nin Faust’una odaklanıyor. Faust, ağustos ayı boyunca TÜYAP’ta düzenlenen atölyelerle kolektif bir üretim sürecinin sonucu olarak doğdu. Atölye, bir ay boyunca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nden bu yıl mezun olan 8 tiyatro öğrencisini ve onlarla çalışan müzisyenleri resim, heykel, video ve fotoğraf alanından genç sanatçılarla buluşturdu. Atölyenin amacı bir edebi metin etrafında teorik ve pratik çalışma yürüterek sahnede disiplinler arası fikirleri canlandırmaktı.Ağustos Atölyesi, farklı disiplinlerden yaratıcıların kolektif bir çalışma ile bir tiyatro oyununu ve mekanını ürettikleri bir deneyim olmaya hazırlanıyor; mimari, tiyatro ve plastik sanatların kesişiminde, oyunun sahnesini, seyirciler için ayrılan alanı, fuaye ve soyunma odalarını bir bütün olarak tasarımın sorunu haline getirmeyi amaçlıyor. Tüm bu deneyselliği yaşamak için günümüz koşullarına yeni sözler söyleyen klasik bir metni, Goethe’nin Faust’unu merkezine alıyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

  • Ayrıca sanatçıların atölyelerinde başlattıkları çizgilerin yolculuğu İstanbul Sanat Fuarı’nda yerini alırken çocuklara da ilham oluyor. Fuar kapsamında düzenlenecek atölyenin yürütücülüğünü ise sanat eğitmeni Yeliz İşanç Arapoğlu üstleniyor. ARTİST 2019 toplamda 12 bin metrekareyi aşkın iki salonunda dokuz gün boyunca sanatseverlerle yüzlerce sanatçının işlerini buluşturacak. ARTİST 2019, hafta sonu 11.00-20.00, hafta içi ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; 10 Kasım Pazar günü ise saat 19.00’da sona erecek.

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