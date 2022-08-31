Sahneden düşen ünlü popçu hastaneye kaldırıldı

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran ünlü popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği her esere eşlik eden yoğun kalabalık ve gösterilen sevgi seli karşısında coştukça coşan ünlü popçu Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

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Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

FOTOĞRAF 7 Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna \"Canım sıkıldı, vurdum\" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kuzenini silahla ağır yaralayan şahıstan gazetecilere kan donduran cevap: Canım sıkıldı vurdum Konya'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

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FOTOĞRAF 16 Yangın, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Tahtalı-Görükle Yolu’nda bulunan Salim U.’ya ait çiftliğin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle, restoranın çatı kısmında zaman zaman çökmeler yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, çiftlik sahiplerinin yakını olan S.Y.’nin restoranı kundakladığı ve çıkan yangının hemen ardından bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası Bursa'da çiftlikte yangın: Kundaklama iddiası sonrası polis harekete geçti Bursa'da, bir çiftlikte çıkan yangında restoran binası kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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