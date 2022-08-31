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KOCAELİ

Sahneden düşen ünlü popçu hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte konser veren Emre Kaya, sahneden inerken düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü popçunun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran ünlü popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği her esere eşlik eden yoğun kalabalık ve gösterilen sevgi seli karşısında coştukça coşan ünlü popçu Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Kuzenini silahla ağır yaralayan şahıstan gazetecilere kan donduran cevap: Canım sıkıldı vurdum
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
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Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna \"Canım sıkıldı, vurdum\" diyerek cevap verdi.
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Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kuzenini silahla ağır yaralayan şahıstan gazetecilere kan donduran cevap: Canım sıkıldı vurdum
Konya'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

Bursa'da çiftlikte yangın: Kundaklama iddiası sonrası polis harekete geçti
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.
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Tahtalı-Görükle Yolu’nda bulunan Salim U.’ya ait çiftliğin restoran kısmında yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangın sebebiyle, restoranın çatı kısmında zaman zaman çökmeler yaşandı.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, çiftlik sahiplerinin yakını olan S.Y.’nin restoranı kundakladığı ve çıkan yangının hemen ardından bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.
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İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında kundaklama iddiası
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Bursa'da çiftlikte yangın: Kundaklama iddiası sonrası polis harekete geçti
Bursa'da, bir çiftlikte çıkan yangında restoran binası kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kıyafetlerin izini süren ekipler kayıp kadını 10 saat sonra ormanda buldu
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Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hilmiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul’dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G., hamamdan çıktıktan sonra kayboldu.
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Yasemin G.’yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
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Hilmiye Mahallesi’nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu.
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Kıyafetin Yasemin G.’ye ait olduğunu belirlenin, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
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Bir süre sonra Yasemin G.’ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü.
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Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.
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Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi’nde bekleyen ambulansa getirildi.
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Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yasemin G.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kıyafetlerin izini süren ekipler kayıp kadını 10 saat sonra ormanda buldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu. 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Canım sıkıldı vurdum

'Canım sıkıldı vurdum'

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Polisi hareketegeçiren iddia

Polisi harekete
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