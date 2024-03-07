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Sahte denklikle tıp ve hukuka girmişler

13 ildeki, ‘sahte denklik belgesi’ operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Sahte denklik belgeleriyle tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlere giren şüpheliler arasında okuyan, mezun olan ve çalışanlar var.

Şahin Şen
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:31 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul merkezli 13 ilde, “denklik belgesi” operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye’de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurt dışında eğitim görmüş gibi yalan söyleyerek Milli Eğitim Müdürlükleri’nden sahte denklik belgesi temin edip üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından faydalandığını belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemelerde ortaya çıkan durum üzerine çalışma başlatan Mali Şube polislerinin yaptığı incelemelerde Türkiye’de liseyi bitiren bazı şüphelilerin üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerinde eğitim görmek için yabancılara tanınan yüzde 10 kontenjanından faydalanıp daha düşük puanla bölümlere girebilmek için yabancı ülkelerden sahte ortaöğretim diploması aldıklarını belirledi.

FETÖ’DEN İHRAÇ ŞÜPHELİ DE VAR

Şüphelilerin Karadağ ülkesinden temin ettikleri sahte lise diplomasıyla kendilerini yabancı öğrenci statüsünde gösterdiği ve yabancılara tanınan yüzde 10 kontenjanından daha düşük puanla istedikleri bölüme girdikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda sahte lise diploması alarak üniversite bitiren şüpheliler arasında Hukuk okuyup avukatlık stajı yapan Mahmut G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda icra memuru olarak çalışan Ayten D. ve Onur D., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yazı işleri müdürü Zübeyr O. ve Polis Okulu’ndan FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen, aldığı sahte lise diplomasıyla da diş hekimliği bölümünü bitirip asistanlık yapan Selimcan G.’nin de bulunduğu öğrenildi.

13 ŞEHİRDE OPERASYON

Şüphelilerin İstanbul’daki Özyeğin Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi gibi bazı özel üniversitelerden mezun olduğu belirlendi. Kimlik ve adresleri tespit edilen 30 şüpheli, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



#Operasyon
#İstanbul
#Sahte diploma
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