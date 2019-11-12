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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sahte diplomatların sınav kağıdı yok

Savcılık, Dışişleri Bakanlığı’na sızan FETÖ’cülerin sınav evraklarının incelenmesini istedi. Şüpheli adayların test kağıtlarının hiçbiri bulunamazken, yazılı kompozisyonlarınsa bir kısmının imha edildiği ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün soruları çaldığı Dışişleri Bakanlığı 2010, 2011, 2012 ve 2013 Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile ilgili 250 şüpheli hakkındaki soruşturmalar tamamlanıyor. Şimdiye kadar 30’a yakın şüpheli hakkında dava açılırken, soruşturmalarda dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Savcılık, “test, yazılı (kompozisyon) ve sözlü” şeklinde 3 aşamadan oluşan sınav evraklarının bilirkişi incelemesini istedi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu test evraklarının tamamının imha edildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı, yine yazılı sınav evraklarının bir kısmının da imha edildiğini, geri kalan kısmının ise arşivde bulunduğunu bildirdi.

Soruların çalındığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’nın “yazılı” aşaması, yabancı dilde “kompozisyon” ve “çeviri” şeklinde. İddianamenin ek klasörlerinde yer alan bilirkişi raporlarına göre, yazılı cevap kağıtlarında olağandışı benzerlikler söz konusu.

AYNI KOMPOZİSYONU YAZMIŞLAR

Özellikle 2010’daki yazılı sınavda birçok adayın, aynı kalemden çıkmış gibi aynı kompozisyonları yazdığı belirlendi. Yine sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS’de çok düşük puanlar almalarına rağmen, Dışişleri sınavında “üstün başarı” göstermeleri “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendirildi. Örgütün soru hırsızlığının ortaya çıkmasını önlemek için evrakların önemli kısmını imha ettiği değerlendiriliyor.

‘Abi’likten bakanlığa

  • Ankara Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerden biri de 2010’daki Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile Dışişleri Bakanlığına yerleşen Fatih G. 672 sayılı KHK ile ihraç edilen şüphelinin, 31 Aralık 2010’da göreve başladığı aktarıldı. Hala Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan şüpheli, suçlamaları ve örgüt bağlantısını kabul etmedi. Ancak iddianamede tanık olarak yer alan K.C.K., M.D. ve A.Ç., şüphelinin FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlarda bulundu. K.C.K., Fatih G.’nin örgüt içerisinde bir dönem Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığını anlattı.

Son 19 dava

  • Fotoğraf: Arşiv
  • 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından açılan 289 davadan 270’i karara bağlandı. Sona eren davalarda 2 bin 327’si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Yargılamaları tamamlanan bin 224 sanığa ağırlaştırılmış, bin 103’üne de müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 511 kişi hakkında da 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Yargılamaların sürdüğü 19 davadan 3’ü İstanbul’da, 9’u Ankara’da, 7’si ise diğer illerde görülüyor.

FETÖ’nün sahte diplomatları
GÜNDEM
FETÖ’nün sahte diplomatları

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