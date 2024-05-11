Sahte evraklarla vatandaş yapmışlar

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık hayali satışlardan Türkiye’ye yaklaşık olarak 37 milyon dolar döviz girişi olması gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğunu ve döviz girişi bakımından yaklaşık 32 milyon dolar döviz girişi kaybı olduğu tespit etti. Savcılık İstanbul’da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu muvazaalı satışlarla 870 yabancı kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını ortaya çıkardı. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı da belirlendi.