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Sahte evraklarla vatandaş yapmışlar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yaparak mülk edinme yoluyla yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı almasını sağlayan şebekeye operasyon yapıldı.

Şahin Şen
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:24 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık hayali satışlardan Türkiye’ye yaklaşık olarak 37 milyon dolar döviz girişi olması gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğunu ve döviz girişi bakımından yaklaşık 32 milyon dolar döviz girişi kaybı olduğu tespit etti. Savcılık İstanbul’da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu muvazaalı satışlarla 870 yabancı kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını ortaya çıkardı. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı da belirlendi.


Sahte evraklarla vatandaş oldular: 32 milyon dolar kamu zararı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında usulsüzlükler yaparak mülk edinme yoluyla yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı almasını sağlayan şebekeye operasyon yapıldı. CİMER üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren savcılık 25 bin belgeyi inceledi. İnceleme sonunda Türkiye’ye döviz girişi olmadan, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla muvazaalı satışlar yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığını tespit etti. Savcılık şebekenin, gayrimenkulü satın almak suretiyle yatırım şartını şeklen yerine getiren yabancı kişilerin yasa dışı olarak Türk vatandaşlığı ve pasaportu almasını sağladığı ve bu şekilde usule aykırı vatandaşlık ve pasaport hakkı kazandırıldığı belirlendi.

#sahte evrak
#vatandaşlık
#gözaltı
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