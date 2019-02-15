Sahte ittifak

Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, ‘sahte başkan’ Mehmet Akma ile bir toplantı yaptı.

CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, fena oyuna getirildi. Bir süre önce DSP'den ihraç edilen Mehmet Akma, bir kaç arkadaşı ile birlikte CHP'li Arslan'ı ziyaret etti. İddiya göre kendisini DSP İl Başkanı olarak tanıtan Akma, parti olarak Aslan'a destek vereceklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Buna inanan CHP'li Arslan ise 'sahte başkan' Akma ile basın açıklaması yaptı ve 31 Mart seçimlerinde vereceği destek için teşekkür etti. CHP'li aday sosyal medya hesabından da "DSP Balıkesir İl Başkanı Sayın Mehmet Akma ve DSP örgütlerine güçlü destekleri için şahsım ve ekibim adına yürekten teşekkür ediyorum. Karaoğlan Bülent Ecevit'in siyasi ilkeleri ışığında Edremit'te CHP ve DSP örgütlerinin bir bütünlük içerisinde hareket edeceğini görmekten ayrıca memnuniyet duyduğumu da altını çizerek belirtmek istiyorum" paylaşımı yaptı.

PARTİ ÜYESİ BİLE DEĞİL

Akma'nın DSP İl Başkanı olmadığı bu mesajla ortaya çıktı. Mesayı gören DSP'nin gerçek il başkanı olan Mehmet Berk, “Mehmet Akma isimli şahsın partimizle ilgisi yok. Geçmişte Partimizden ihraç edilmiştir, üye bile değildir. Bu yapılan suçtur. CHP’yi de kınıyorum. Yasal yollara başvuracağız. DSP’nin Edremit’te kendi adayı olacak” diye konuştu.

BÖYLE SİYASET GÖRMEDİM

DSP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber ise Edremit'in mevcut Belediye Başkanı Kamil Saka'nın partinin Edremit Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Tamer Kanber, “Mehmet Akma, partinin kapısının önünden bile geçemez. Bu sahtekarların DSP’de işi yok. Hasan Arslan’ı hayretle karşılıyorum. Ya Akma’nın kim olduğunu bilmiyor, biliyorsa da ben siyasette böyle bir şey görmedim” dedi.