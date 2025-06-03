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'Şaibeli kurultay' iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu dahil 12 isim için 'cezalandırılma' talebi

'Şaibeli kurultay' iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu dahil 12 isim için 'cezalandırılma' talebi

00:093/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 ismin, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan üç yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

12 kişi hakkında siyaset yasağı

Aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi.

Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

Üçer yıla kadar hapisleri talep edildi

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı belirtilerek, şüphelilerin üçer yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.



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