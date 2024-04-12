Sakarya'da korkunç olay: Tatil sitesinde 2 kişi ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Sitedeki bir daireden kötü kokuların yayıldığını ve dairenin camlarında da yüzlerce sineğin biriktiğini fark eden binadakiler, polise ihbarda bulundu.