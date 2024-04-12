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Sakarya'da korkunç olay: Tatil sitesinde 2 kişi ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli’nin cansız bedeni bulundu. Çetinkaya ve Dereli'nin kesim ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Aynı dairede geçen sene İsmail Aydemir'in (61) cansız bedeni bulunmuştu.

16:36 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 16:54 - 12/04/2024 Cuma
DHA
Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Sitedeki bir daireden kötü kokuların yayıldığını ve dairenin camlarında da yüzlerce sineğin biriktiğini fark eden binadakiler, polise ihbarda bulundu.

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını açan ekipler, evin 2 odasında 2 ayrı cesetle karşılaştı.

Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi.

Evde küçük çaplı yangın izine de rastlanırken; Çetinkaya ve Dereli'nin cenazeleri, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karasu
#Sakarya
#Şüpheli ölüm
40 dakika önce
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