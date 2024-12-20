Salonlarda Bekir Develi rüzgarı esiyor: 'Fânî But Funny' hem düşündürüyor hem de kırıp geçiriyor

Türkiye’de ve 8 farklı ülkede ses getiren performanslara imza atan Bekir Develi, İslami camianın günlük hayatta kaşılaştığı sorunları mizahi dille anlattığı "Fânî But Funny" isimli stand up gösterisi bir süredir izleyiciyle buluşuyor. Çok sayıda şehirde kapalı gişe sahnelen oyunun İstanbul gösteriminin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Develi'nin performansı sosyal medyada da gündem oldu. Türk ahlak yapısına uygun, ailece keyifle izlenebilecek içeriğe sahip gösteriyi izleyenler "küfürsüz mizah mümkünmüş" yorumlarıyla Develi'ye tam not veriyorlar.
‘Fânî But Funny’ isimli stand up gösterisiyle izleyicilerine muhafazakar insanların karşılaştığı sorunları mizahi bir dille anlatan Bekir Develi, daha önce gittiği bir gösteri öncesi konakladığı otel odasında seccade bulamadığı için resepsiyon görevlisi ile yaşadığı tartışmayı Ankara'daki gösteriminde anlattı. Develi, otel odasından seccadenin neden olmadığı sorusuna "istek üzerine gönderiyoruz" yanıtını alınca verdiği "buzdolabında bira var istemedim. Kola var istemedim. Üçü bir arada var istemedim. Bütün bunları istemiyor olmama rağmen odamda hazır da neden seccadeyi istemek zorunda kalıyorum?" verdiğini sorusunu mizahi bir dille ifade ediyor.
Develi'nin bir izleyici tarafından kaydedilen anlatısı şöyle:
"Küfürüz mizah mümkünmüş"
Türkiye'de stand up gösterilerinde çoğunlukla küfür ve +18 konuşmaların yer alması sebebiyle ailelerin birlikte izleyebileceği içerikleri bulmak mümkün değildi. Bu alandaki büyük boşluk üzerinden bir stand up serisi başlatan Bekir Develi'nin gösterisine izleyicilerden "Küfürsüz mizah mümkünmüş" yorumları yapılıyor.
Bekir Develi kimdir?
Bekir Develi, 4 Haziran 1975'te Almanya'da doğdu. Türkiye'ye döndükten bir süre sonra orta ve lise öğrenimini Adana'da üniversite eğitimini ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü okuyarak tamamladı. Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programları sunuculuğu yaptı. 7 yıl boyunca TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını sundu. 2018'in Kasım ayında ilk kitabı olan ''Allah Cümle'mizi Korusun''u kaleme aldı. 2020'nin Şubat ayında Hayati İnanç ile birlikte ''Fabrika Ayarı'' isimli kitaba, 2021 yılında ise Muhammed Emin Yıldırım ile 2 ciltlik "Herkes İçin Siyer" ve yine 2021 yılında Hayati İnanç ile "Aile İçinde" kitaplarına imza attı. Develi, kendi YouTube kanalı üzerinden, ''Peynir Gemisi'' ve ''Gönle Düşen'' isimli programlarında konukları ağırlayarak sohbet konulu ve kısa hikâyelerden oluşan içerikler üretmeye devam ediyor. YouTube'un 2021 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülke için hazırladığı en popüler 10 listesinde ‘Shorts İçerik Üreticileri’ alanında Bekir Develi'nin kanalı ikinci sırada yer almıştı.