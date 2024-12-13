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Saltanatlarını terörle korudular

Saltanatlarını terörle korudular

Burak Doğan
04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Suriye’yi kesintisiz olarak 29 yıl yöneten baba Hafız Esed’in iktidarı sırasında, Türkiye’den kaçan teröristbaşı Abdullah Öcalan, Suriye’ye yerleşti.
Suriye’yi kesintisiz olarak 29 yıl yöneten baba Hafız Esed’in iktidarı sırasında, Türkiye’den kaçan teröristbaşı Abdullah Öcalan, Suriye’ye yerleşti.

Suriye’deki Baas rejimi sadece kendi vatandaşlarına değil, özellikle Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerde de terör estirdi. PKK, ASALA, DHKP-C ve diğer örgütlere kucak açan rejim, binlerce masum insanın ölümüne neden oldu. Silahlı gruplara verdiği desteklerle, hem kendi iç stratejilerini hem de bölgesel güvenliği etkileyecek karmaşık ittifaklar oluşturdu.

Hafız Esed

TERÖRİSTBAŞINA KUCAK AÇTI

Suriye’yi kesintisiz olarak 29 yıl yöneten baba Hafız Esed’in iktidarı sırasında, Türkiye’den kaçan teröristbaşı Abdullah Öcalan, Suriye’ye yerleşti. Terör örgütü PKK’nın etki alanını Irak'ın kuzeyine taşımasının ardından yapılan ikinci sözde kongrede Öcalan'ın silahlı talimat eylem talimatının ardından PKK’nın kanlı eylemleri Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde başladı. Teröristbaşı Öcalan, PKK'nın silahlı ve siyasi faaliyetlerini, 1998 sonbaharına kadar fiilen Suriye'den yürüttü. PKK’nın, Suriye'deki eğitim kamplarında, birçok elçiyi şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA militanlarına da eğitim verdiği iddia edildi.



#Suriye
#Baas Rejimi
#Hafız Esed
#teröristbaşı Abdullah Öcalan

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