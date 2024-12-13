Saltanatlarını terörle korudular

Suriye’deki Baas rejimi sadece kendi vatandaşlarına değil, özellikle Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerde de terör estirdi. PKK, ASALA, DHKP-C ve diğer örgütlere kucak açan rejim, binlerce masum insanın ölümüne neden oldu. Silahlı gruplara verdiği desteklerle, hem kendi iç stratejilerini hem de bölgesel güvenliği etkileyecek karmaşık ittifaklar oluşturdu.