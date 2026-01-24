Yeni Şafak
Samsun'da dört araç kazaya karıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

21:5424/01/2026, Cumartesi
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Samsun’un Canik ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada TIR şoförü Allaberdi Hojakov hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralanan A.K., E.A. ve T.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı'nda meydana geldi. Allaberdi Hojakov’un kontrolündeki 6465-AGJ yabancı plakalı TIR ile A.K.'nin kullandığı 55 AST 613 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolünü kaybeden TIR, karşı şeride geçip E.A.'nın kullandığı 17 AAP 069 plakalı ve F.A.'nın kontrolündeki 51 AEZ 572 plakalı araca çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR şoförü Hojakov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E.A. ile 17 AAP 069 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.S., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Samsun
#Canik
#kaza
