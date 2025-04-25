Samsun’da ulaşım altyapısı güçleniyor

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kutlukent Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan Kutlukent Bulvarı’nda toplam 850 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan yeni bulvar yolu üzerinde kamulaştırma süreci tamamlanan yapıların yıkımı hızla gerçekleştiriliyor. Bu yeni yol ve köprüyle birlikte Samsun’un önemli etkinlik merkezleri arasında yer alan Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Yaşar Doğu Spor Salonu ve 19 Mayıs Stadyumu’na doğrudan, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.





KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kutlukent Bulvarı’ndaki çalışmaların yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde de önemli bir altyapı çalışması yürütülüyor. 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yol üzerinde, beton yol kaplama öncesi hazırlıklar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu yol özellikle 19 Mayıs Stadyumu’nun ana ulaşım güzergâhlarından biri olarak bölgedeki ulaşım konforunu artıracak nitelikte.





YAYALAR İÇİN GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

19 Mayıs Stadyumu, Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ile Yaşar Doğu Spor Salonu gibi tesislerin bulunduğu bölge, yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, fuarlar, kongreler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Samsun Büyükşehir Belediyesi de ulaşım yollarının sadece işlevsel değil, aynı zamanda sürücü ve yayalar açısından güvenli ve konforlu olmasına özen göstererek çalışmalarını sürdürüyor.





ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

Şehrin daha modern, hızlı ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşması adına 17 ilçede çalışmaları sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu kapsamda Kutlukent Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde başlattığımız çalışmalar, sadece bugünün değil, geleceğin Samsun’una da hizmet edecek nitelikte önemli projelerdir. Biz de bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak hem sürücülerimizin hem yayalarımızın güvenliğini ve konforunu ön planda tutuyoruz. Samsunumuzun her noktasında, her mahallesinde yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda zaman ve enerji tasarrufu sağlamak için çalışacağız” dedi.



