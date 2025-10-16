Yeni Şafak
Samsun’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 3 gözaltı

09:4416/10/2025, Perşembe
Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonlarda esrar, skunk bitkisi, sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Beylerce Mahallesi’nde U.S. (44) isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 578,45 gram kubar esrar, 37 kök skunk bitkisi, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "6136 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda reçetesiz ilaç ve uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde de kurye olarak çalışan E.K. (32) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 96 kutu içerisinde 5 bin 443 adet reçetesiz sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Son olarak ekiplerce Eğercili Mahallesi’nde A.Y. (65) isimli şahsın evinde yapılan aramada 619,86 gram kubar esrar, 7,32 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 93 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

Üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Çarşamba Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




