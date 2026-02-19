Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

07:3919/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yedek sürücü Ziya Ç. (39), yolcular Gökhan A. (23), Ayşe P.(61), Sabriye A. (56), Zeki A. (57) ve Gürcistan uyruklu Nino L. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 11 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

#Samsun
#Ankara
#Gürcistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti