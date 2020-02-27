Gündem SANKO, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak
GAZİANTEP

SANKO, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST, bu yıl 22 Eylül’de Gazişehir’de kapılarını açacak. Festivalin ana paydaşlarından SANKO, mühendisleriyle, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin mili teknolojisine en önemli katkıyı koyan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali geçtiğimiz yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmişti.
Türkiye’nin mili teknolojisine en önemli katkıyı koyan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali geçtiğimiz yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmişti.

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) heyecanı, yeniden başlıyor. Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Milli Mücadele’nin Gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecek. TEKNOFEST 2020’nin ana paydaşları arasında yer alan SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacak.

23 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA YAPILACAK

  • TEKNOFEST 2020’de havacılıktan otomotive, tarım teknolojilerinden simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından eğitim teknolojilerine kadar uzanan geniş bir spektrumda düzenlenecek 23 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları için başvurular devam ediyor. Başvurular teknofest.org üzerinden yapılabilecek. Bu yarışmalar ile Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışıp dereceye giren takımları ise toplam 3 milyon TL’lik ödül bekliyor.

Teknofest 2020 Gaziantep’te
HAYAT
Teknofest 2020 Gaziantep’te

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