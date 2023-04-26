Şanlı sancağa devir teslim

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’nci yılı etkinlikleri “57. Alay Temsili Devir Teslim Töreni” ile sona erdi. Yarbay Mustafa Kemal’in “Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum” sözüyle canlarını ortaya koyan ve bu mücadelede çoğu şehit düşen kahramanlar, Conkbayırı’nda anıldı. Conkbayırı Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Günün anlam ve önemine dair Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, “Bugün tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi’nin ışığı altında Mustafa Kemal Atatürk 57. Alay’ın Kahraman Mehmetçikleri’ni ve Aziz Şehitlerimizi anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunuyoruz. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve Şanlı 57’nci Alay’ın canını feda eden kahraman kahraman Mehmetçiklerinin çok büyük bir payı vardı” dedi.