Şanlıurfa’da anız yangınlarına karşı uyarı: Yasal işlem uygulanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası oluşabilecek anız yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, anız yakmanın ciddi çevresel ve tarımsal zararlara yol açtığına dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anız yakmanın yalnızca ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakla kalmadığı, aynı zamanda tarım arazilerine zarar verdiği, toprağın verimliliğini düşürdüğü ve çevre kirliliğine yol açarak hava kalitesini bozduğu belirtildi. Anız yangınlarının kontrolsüz biçimde yayılabileceği, çevredeki yerleşim alanlarına sıçrayarak büyük maddi zararlara neden olabileceği vurgulandı.

Ayrıca, anız yangınları yalnızca insan sağlığını değil, doğada yaşayan canlıları da tehdit ediyor. Bu yangınlar nedeniyle doğal yaşam alanlarının yok olabileceği, birçok hayvanın yaralanabileceği veya hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuldu.

Çiftçilerin anız yakmak yerine toprağa ve çevreye zarar vermeyen alternatif yöntemlere başvurmaları gerekiyor. Anız yakmanın yasak olduğu ve bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı hatırlatıldı. Vatandaşların, yangın riski taşıyan durumlarda ivedilikle itfaiye ekiplerine haber vermeleri önemle duyuruldu.

Anız yangınlarının hava kirliliğine neden olduğu, bunun da başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğine de dikkat çekildi.