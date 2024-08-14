Şantiyede iş güvenlik uzmanı yoktu

İstanbul Tuzla'da özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından müteahhit Mehmet Zeki Varlıbaş tutuklandı. Varlıbaş'ın ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Varlıbaş, iş yeri teslim tutanağı henüz kendilerine verilmediği için şantiyede iş yeri güvenlik uzmanının bulunmadığını söyledi. Varlıbaş acı olayda taşeron şirket Kayısan Yol İnşaat'ın ihmalinin bulunduğuna vurgu yaptı. Olay meydana geldiği esnada Muğla’da bulunan Varlıbaş ifadesinde, “Bahse konu yeri, villa inşaatı için sözleşme kapsamında aldım. İnşaat işleri için İSKİ’ye kanalizasyon kazımında uzman bir şirket sundum. Oradaki yetkililer bana şifahi olarak kendilerinin de maktul Cengiz’in sahibi olduğu Kayısan Yol İnsaat Limited Şirketi'ni önerdiler. Bende Cengiz ile görüştüm ancak yapılacak işe ilişkin olarak herhangi bir yazılı sözleşme yapmadık. Aramızda yapmış olduğumuz şifahi sözleşmeye istinaden Cengiz benim alt taşeronum olacaktı” dedi.

HABERİM YOKTU

Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Varlıbaş, “Bahse konu şantiyenin mimarı, yüklenicisi ve santiye şefiyim. Olaydan önceki cuma günü şantiyedeyim. Cengiz bana haftasonu çalışma olmayacağı söylendi. Bende haftasonu il dışına çıktım. Şantiyede pazar günü bir çalışma yapıldığından bir haberim yoktu. Aramızda yaptığımız anlaşmanın başından beri Cengiz hiçbir sekilde sahaya inmemiş, olay günü işi yetiştirmek için oraya gitmiş ve kazı alanının içine girmiş. Biz bu kanalizasyon kazalarını yaptığımız esnada belediyeden temel kazabilmek ve hafriyat alabilmek için iş yeri teslim tutanağının onaydan gelmesini bekliyorduk” diye konuştu.

İZİN ALINDIKTAN SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLAR

"Öncelikle İSKİ’de ve ilgili kurumlardan çevre ve kanalizasyon izinleri alındıktan sonra çalışmalara başlanır" diyen Varlıbaş, "Son olarak temel izni çıkar ve biz bina yapımına başlarız. İş yeri teslim tutanağı henüz tarafımıza verilmediği yani bu iznin henüz başkan onayında olduğu için şantiyemizde iş yeri güvenlik uzmanı bulunmamaktaydı. Ancak anlaşma yaptığımız alt taşeronların kendi içlerinde iş güvenliği uzmanları vardır. Ve bunlar gerekli önlem ve uyarıları yapar. Aynı işi daha ucuza mal edebilirdim. Ancak sırf işin iyi olması için uzman bir yerle çalışmak istedim. Ama taşeronun bu şekilde önlemsiz davranacağını düşünemedim" dedi.











