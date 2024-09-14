Sapık fenomenlere tutuklama

Sosyal medyada küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismarı teşvik eden yayınlar yapan 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısı Ertürk Kösen ile yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alınan iki fenomen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. Ayrıca soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bir yazı göndererek sapıkça konuşmalar yapan Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un çocuğunun korunması için tedbir alınmasını talep etti.