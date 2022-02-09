Sarı taksi kadın yolcuya dehşeti yaşattı: Kısa mesafe gitmek istemeyince kolundan sürükledi
İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan 'kısa mesafe' tartışması, taksi şoförünün yolcuları müsait bir yerde indirmediği gerekçesiyle büyüdü. Taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksici, yolculuk mesafenin yakın olduğu gerekçesiyle iki kadını indirmek istedi.
Tartışma büyüdü
Kadın müşteriler de bulundukları yerin tehlikeli olduğunu söyleyerek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi. Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.