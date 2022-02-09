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İSTANBUL

Sarı taksi kadın yolcuya dehşeti yaşattı: Kısa mesafe gitmek istemeyince kolundan sürükledi

İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü ile iki kadın yolcu arasında çıkan 'kısa mesafe' tartışması, taksi şoförünün yolcuları müsait bir yerde indirmediği gerekçesiyle büyüdü. Taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Sarı taksi kadın yolcuya dehşeti yaşattı: Kısa mesafe gitmek istemeyince kolundan sürükledi
Taksici ve kadın yolcuların arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; iki kadın, yağmurlu havada uzun süre taksiye binmek için bekledi.

Bağcılar’da taksici ile yolcu arasında
OYNAT 00:46
Bağcılar’da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması
Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İki kadını indirmek istedi

Bir süre sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksici, yolculuk mesafenin yakın olduğu gerekçesiyle iki kadını indirmek istedi.

Tartışma büyüdü

Kadın müşteriler de bulundukları yerin tehlikeli olduğunu söyleyerek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi. Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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