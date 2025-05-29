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Saros Körfezi'ne askeri tank batırılacak

Saros Körfezi'ne askeri tank batırılacak

18:1929/05/2025, Perşembe
DHA
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Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak.
Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak.

Saros Körfezi'nde yapay resif oluşturma projesi kapsamında Körfez'e hurda askeri tank batırılacak. 3 Haziran'da düzenlenecek törende vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak. Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak.

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' çerçevesinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran'da törenle hurda tank batırılacak.

Batırılacak tank İbrice Limanı'na getirildi

Saros Körfezi'nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' kapsamında batırılacak M48A5T1 model hurda tank, 17 Mayıs'ta İbrice Limanı'na getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı.

'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık'

3 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak. Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.



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