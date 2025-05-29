Saros Körfezi'ne askeri tank batırılacak

Saros Körfezi'nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' kapsamında batırılacak M48A5T1 model hurda tank, 17 Mayıs'ta İbrice Limanı'na getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı.

3 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak. Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.