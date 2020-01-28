Şaşırtan görüntü: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

6 köyün bulunduğu ve ulaşımı oldukça zor olan bölgenin kış şartları da ağır geçiyor.

UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Artvin'deki Camili (Macahel), doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla büyülüyor.

Yol açık kalsın diye ihaleye açıldı

Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. 6 köyün bulunduğu ve ulaşımı oldukça zor olan bölgenin kış şartları da ağır geçiyor. Önceki yıllarda Camili geçidine yağan yoğun kar yağışı nedeniyle bölge yılın 6 ayı ulaşıma açık, diğer 6 ay ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı oluyordu. Kara yolları, bölgedeki yolun sürekli açık olması için ihale açtı. Yöre halkından Osman, Mikail Önder kardeşler ve Kenan Kahya ihaleyi kazanarak çalışmalara başladı.

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Halka hizmet ediyorlar

Bölgeyi iyi bilen üç arkadaş, 42 kilometrelik yolu kış boyunca açık tutuyor. 3 arkadaş, yoğun kar yağışı sonrası 3 iş makinesi ve acil durumlar için bir adet kar motoruyla bölge halkına önemli hizmet veriyor.

Gece gündüz çalışıyorlar