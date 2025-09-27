'Sazan sarmalı' yöntemi ile büyükbaş dolandırıcılığı: 3 gözaltı

Adana'da Mehmet Can K. (21), internetteki ilanı görüp pazarlık yaptığı besicinin 7 büyükbaşını Kadir K. (35) ile ortağına satmak için iletişime geçti. Teklifi kabul eden 2 ortak, parayı Mehmet Can K.'nin belirttiği banka hesabına gönderdi. Hayvanlar araca yüklenirken dolandırıcılık ortaya çıkarken, 'sazan sarmalı' yöntemini kullanan 3 şüpheli yakalandı.
Hayvanlar yüklenirken ortaya çıktı
Hayvanlar kamyona yüklenirken; Kadir K., telefonda konuştuğu Mehmet Can K.'nin verdiği banka hesabına satış için anlaştıkları 600 bin lirayı gönderdi. Hüseyin S.'nin paranın hesabına gelmediğini söylemesi üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı. Kadir K. ile Halil Y.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı Mehmet Can K. ile birlikte hareket ettiği Ahmet (22) ve ağabeyi Ferhat P.'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.
Apart dairede yakalandılar
Şüphelilerin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir apart dairede saklandıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Mehmet Can K., Ahmet P. ve Ferhat P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin, suçtan elde ettikleri para ile aldıkları 6 milyon 500 bin lira değerindeki 5 otomobile el konuldu.