Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
'Sazan sarmalı' yöntemi ile büyükbaş dolandırıcılığı: 3 gözaltı

'Sazan sarmalı' yöntemi ile büyükbaş dolandırıcılığı: 3 gözaltı

12:2127/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Sazan Sarmalı yöntemi ile vurgun.
Sazan Sarmalı yöntemi ile vurgun.

Adana'da Mehmet Can K. (21), internetteki ilanı görüp pazarlık yaptığı besicinin 7 büyükbaşını Kadir K. (35) ile ortağına satmak için iletişime geçti. Teklifi kabul eden 2 ortak, parayı Mehmet Can K.'nin belirttiği banka hesabına gönderdi. Hayvanlar araca yüklenirken dolandırıcılık ortaya çıkarken, 'sazan sarmalı' yöntemini kullanan 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da ,Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin S. (29), 7 büyükbaşını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 260 bin liralık ilan verdi. Hüseyin S. ile iletişime geçip, kendisini 'Osman' olarak tanıtan Mehmet Can K., hayvanları satın almak istediğini söyledi. Mehmet Can K., Hüseyin S.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, internet üzerinden tanıştığı Kadir K.'ye,
"Elimde 7 büyükbaş hayvan var, acil satmam gerekiyor. Sana 600 bin liraya bırakırım"
dedi. Bunun üzerine Kadir K., ortağı Halil Y. (52) ile konuşup, hayvanları satın almaya karar verdi. Hayvanların köy evinde olduğunu, kuzeninin yüklemeyi yapacağını belirten Mehmet Can K., parayı kendisine göndermesini istedi. Mehmet Can K.'nin yönlendirmesiyle Kadir K. ve ortağı Halil Y., hayvanların sahibi Hüseyin S.'nin evinde buluştu.

Hayvanlar yüklenirken ortaya çıktı

Hayvanlar kamyona yüklenirken; Kadir K., telefonda konuştuğu Mehmet Can K.'nin verdiği banka hesabına satış için anlaştıkları 600 bin lirayı gönderdi. Hüseyin S.'nin paranın hesabına gelmediğini söylemesi üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı. Kadir K. ile Halil Y.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı Mehmet Can K. ile birlikte hareket ettiği Ahmet (22) ve ağabeyi Ferhat P.'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

Apart dairede yakalandılar

Şüphelilerin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir apart dairede saklandıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Mehmet Can K., Ahmet P. ve Ferhat P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin, suçtan elde ettikleri para ile aldıkları 6 milyon 500 bin lira değerindeki 5 otomobile el konuldu.



#Adana
#Hayvancılık
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Adım adım kira sözleşmesi hazırlama rehberi