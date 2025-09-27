'Sazan sarmalı' yöntemi ile büyükbaş dolandırıcılığı: 3 gözaltı

Adana'da ,Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin S. (29), 7 büyükbaşını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 260 bin liralık ilan verdi. Hüseyin S. ile iletişime geçip, kendisini 'Osman' olarak tanıtan Mehmet Can K., hayvanları satın almak istediğini söyledi. Mehmet Can K., Hüseyin S.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, internet üzerinden tanıştığı Kadir K.'ye,

"Elimde 7 büyükbaş hayvan var, acil satmam gerekiyor. Sana 600 bin liraya bırakırım"