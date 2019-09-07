Gündem Sebep olanların yanına kalmasın
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Sebep olanların yanına kalmasın

Zeytinburnu HDP İlçe Başkanlığında kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılan Halit Aydın’dan 4 yıldır haber alınamıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Mehmet Aydın
Mehmet Aydın

17 yaşındaki oğlunun yaz tatillerinde çalıştığı tekstil atölyesinde HDP’lilerle arkadaşlık etmeye başladığını anlatan baba Mehmet Aydın, “15 yaşında HDP eylemleri, saz kursu, Kürtçe dersi derken oğlum değişmeye başladı. Mayıs 2015’te ise tüm iletişim cihazlarını evde bırakarak dağa gitti. O günden bu yana oğluma ulaşmak için çalmadık kapı bırakmadım ama hiçbir sonuç alamadım” diye konuştu.

HDP EYLEMİNDEN SONRA GİTTİ

Halit Aydın

Bir gün karakoldan çağrılan baba Aydın esas şoku ise oğlunun ‘PKK militanına dönüştüğünü’ polis memurlarından öğrendiğinde yaşadı. “Oğlum HDP eylemlerinde sağa sola taş atanlara liderlik ediyormuş” diyen acılı baba, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çekti gitti. Halit’in fotoğrafını daha sonra Zeytindalı Harekatında ÖSO askerlerinin yakaladığı teröristlerin arasında gördük. Ne öldüğünü ne de yaşadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BENİMLE DALGA GEÇTİLER

  • Baba Aydın, “Rabbim kim sebep olduysa yanına bırakmasın. Dört dörtlük bir çocuktu, telefonundaki tüm numaraları aradım. ‘Bana Halit’i vereceksiniz’ dedim. Benimle dalga geçtiler” dedi.

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