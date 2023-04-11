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Seçim yaklaştıkça ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'de Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden çirkin algı

Seçimlere sancılı bir süreçle giren muhalefette 'Erdoğan nefreti' başka bir boyuta ulaştı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafı üzerinden çirkin bir algı operasyonuna girişti. Arslan Erdoğan için "Hep öfkeli, sinirli, kindar ve dindar olmaya çalışan biri." ifadelerini kullandı.

13:28 . 11/04/2023 Salı
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Ayşenur Arslan - Halk TV

Ayşenur Arslan - Halk TV

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala muhalefette liste krizi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini sancılı bir şekilde geçiren Yedili Masa'nın başını çektiği muhalefette 'Erdoğan nefreti' başka bir boyuta taşındı.

Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı vizyon projelere karşı adeta 'üç maymunu' oynayan muhalif medya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsını hedef almaya başladı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafı üzerinden akıllara zarar skandal yorumlarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişiliğine dair çirkin ifadeler kullanan Arslan,
"Herhalde futbol oynadığı dönemden. Masada bir tek o gülmüyor. Erdoğan kahkaha atan, gülen, eğlenen biri değil. Hep öfkeli, sinirli, kindar ve dindar olmaya çalışan biri. Tepede öyle biri varsa bu gençlere yansımaz mı?"
dedi.

#Ayşenur Arslan
#Halk tv
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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