Seçim yaklaştıkça ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'de Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden çirkin algı

Ayşenur Arslan - Halk TV
14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala muhalefette liste krizi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini sancılı bir şekilde geçiren Yedili Masa'nın başını çektiği muhalefette 'Erdoğan nefreti' başka bir boyuta taşındı.
Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı vizyon projelere karşı adeta 'üç maymunu' oynayan muhalif medya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsını hedef almaya başladı.
CHP'nin kanalı Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafı üzerinden akıllara zarar skandal yorumlarda bulundu.