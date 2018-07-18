Şefkat kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal devlet hassasiyeti yeni yönetim modeline de yansıdı. 24 Haziran seçimleri sonrasında resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de sosyal devlet anlayışı öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi ve daha fazla kesime yayılması için yeni önlemler alındı.

HEDEF SOSYAL REFAH

Bu çerçevede sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında mevcut kurumların yanı sıra cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Sosyal Politikalar Kurulu oluşturuldu. Direk Başkan Erdoğan’a bağlı olarak çalışacak kurulun öncelikli görevi, toplumda ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik yapılan çalışmaların etkinliği için politika önerileri oluşturmak olacak. Kurul aynı zamanda, sosyal refahın oluşturulması ile gelir güvencesi ve gelir adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar da yürütecek.

ÖNCELİKLE DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİNECEK

Toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik de çalışmalar yapacak olan kurul, çalışma şartların iyileştirmesine yönelik çözüm önerilerini de ortaya koyacak. Kurul bu çalışmalarında yardım değil çözüm odaklı çalışarak, muhtaç kesimlerin sorunlarına kalıcı çözümler oluşturacak. Kurul bu çalışmaların yanı sıra, aile kurumun korunması, güçlendirilmesi, iş ile aile hayatı uyumunun sağlanmasına yönelik politikalar belirleyecek. Toplumun en küçük birimi olan ailenin korunmasına yönelik adımlarla toplum yapısı da güçlendirilmiş olacak. Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan göçmenlerin iyi şartta yaşamlarını sürdürmeleri için de yine Sosyal Politikalar Kurulu çalışmalarını gerçekleştirecek.

ÜYELERİ BAŞKAN ATAYACAK

Önümüzdeki günlerde üyelikleri Başkan Erdoğan tarafından atanacak olan kurul, STK’lardan üniversitelerden ve alanında uzman isimlerden destek alabilecek.

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