Şehirde karavan istenmeyen araç

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, araçların her yerde park edebilme özgürlüğü olduğunu ancak bunun karavanla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. Özdağ, karavanın "içinde yaşanan bir ev" olduğunu ve burada güven unsurunun çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Kolluk kuvvetleri, 'karavanları çok kötü vaziyette kullananlar olduğunu da' söylüyor. O yüzden karavancıların kendilerine daha güvenli alanlar oluşturması, gezgin karavancılar olması... " Leyla Özdağ, "Karavan bir yaşam biçimi, bir minimal yaşam... Bu eğitimi veremiyoruz. 'Benim aracım var, elektriğim var, suyum var. Benim nereye ihtiyacım var? Ben ülkenin her yerinde kalırım bu toprak benim değil mi? Kalırız' diyorlar. Ama yurt dışında da hiçbir zaman böyle bu vaziyette kalamazsınız. Hemen size, görmediğiniz bir polis mutlaka ceza yazar, Avrupa'da da böyle. Karavan caddede yaşam değil, yani sokak aralarında yaşam değil. O kutunun tuvaleti var, gri su dediğimiz duş aldığı zaman ya da bulaşığını yıkadığı zaman ki suyu var ve en fazla olacak şekilde 100 litre gibi bir kutusu var altta. Peki bunu nereye döküyorlar sizce? Yani bu konuda bile anlamlı gelmiyor. Karavanın sunduğu yaşam tarzı, caddelerde, şehir içinde yaşama uygun değil. Kanun dışında, etik olmayan yaşama döndürüyorlar." ifadelerini kullandı.