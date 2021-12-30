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DENİZLİ

Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi

Bitlis’te 2007 yılında arama tarama faaliyetinde teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Denizli’li Uzman Çavuş Ramazan Us’un mezarından alınan toprak öğrenciler tarafından ‘81 ilden 81 Avuç Toprak Şehitler Diyarı Sarıkamış’ta Toplanıyor’ projesine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
IHA
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
IHA
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
IHA
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi
IHA
Şehit mezarından alınan toprak Sarıkamış’a gönderildi

Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 2007 yılında Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı Köyü yakınlarında bulunan Keleşevir Tepesi Mevkii’nde arazi arama tarama faaliyetinde PKK’lı teröristlerin daha önceden araziye döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Us’un Aşağıseyit Mahallesindeki mezarını ziyaret etti.

Burada Kur’an-ı Kerim okuyan öğrenciler dua okuduktan sonra “81 ilden 81 Avuç Toprak Şehitler Diyarı Sarıkamış’ta Toplanıyor” projesi kapsamında Şehit Ramazan Us’un mezarından aldıkları toprağı muhafaza altına alarak posta yoluyla Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ne ulaşmak için Sarıkamış yolunda şehit düşen 90 bin askerlerimizi anmak adına gönderdi.
81 ilden gönderilen toprakların 107. yılında Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinde dev Türkiye Haritası üzerinde yerlerini alacak. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı etkinlikleri 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

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