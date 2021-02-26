Gündem Şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için tüm malını satıp cami yaptırdı
GAZİANTEP

Şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için tüm malını satıp cami yaptırdı

Gaziantep’te yaşayan Cabbar Cücük, 2007 yılında teröristlerin hain saldırısında 11 arkadaşı ile şehit düşen oğlu Mehmet Cücük’ün hatırasını yaşatmak için bin kişilik cami yaptırdı. İki milyon liraya mal olan camiye oğlunun adını veren şehit babası, "Malımızı, mülkümüz sattık. Oğlumuzun şehitlik parasını da cami inşaatında kullandık. Çok şükür başladıktan iki yıl sonra da camimizi bitirdik. Hiç de sıkıntı yaşamadık. Yeter ki onun hatırası yaşasın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Şehit Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük.
Şehit Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük.

Terör örgütü PKK’nın 21 Ekim 2007 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen 12 askerden biri olan Gaziantepli Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük, şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için bütün malını mülkünü satarak Şehitkamil ilçesine bağlı Göksüncük Mahallesi’ne bin kişilik cami yaptırdı.

İki milyon liraya mal olan cami için arazilerini satan Cücük, devletin şehit oğlu için verdiği tazminatı da cami inşaatında kullanarak camiyi iki yılda tamamladı. Camiye şehit oğlunun adını veren Cücük, sırf cami ve mezar için mahallede yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Gaziantep Şube Başkanlığını yürüten Cücük, şehit yakınları ve gazilere hizmet ediyor.

“Şehit olacağı bizim de onun da kalbine doğuyordu”

Oğlu askere gitmeden önce şehit olacağını hissettiklerini aktaran Cücük, oğlunun askere gideceği esnada bedelli yapmasını istediğini ancak oğlunun “İlla gideceğim” dediğini anlattı. Kendisinden habersiz askerliğe komando olarak yazıldığını aktaran Cücük, “Isparta’ya gittim. Tayinini başka yere çıkartmak istedim. Ona da müsaade etmedi, yaptırmadı. O ‘Nereye çıkarsa oraya giderim’ dedi. Sonra Dağlıca’ya gitti. Oraya gittiğinde zaten 3 aylık askerdi. Şehit olmadan bir gün önce görüşmüştük. Bize ‘Beni merak etmeyin’ dedi. Giderken de kardeşlerine ‘Anneme babama iyi bakın’ demişti. Şehit olacağı bizim de onun da kalbine doğuyordu” dedi.

“Onun hatırasını yaşatmak istedik”

Caminin hikayesinin şehit oğlunun taziyesinde başladığını belirten Cücük, taziyeye çok kişinin geldiğini, diğer caminin yetmediğini söyledi. İmam olan kardeşinin “Buraya yeni bir cami gerek” sözü üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekleyen Cücük, “Öyle deyince biz de cami yaptırmaya karar verdik. Ben de malımı mülkümü sattım. Arazilerimi sattım. Çok şükür başladıktan 2 yıl sonra da camimizi bitirdik. Hiç de sıkıntı yaşamadık. Onun hatırasını yaşatmak istedik. Onun şehitlik parasını da cami inşaatında kullandık. Sırf bu cami var köyü terk edip gidemiyoruz. Biz camiyle mezar için köyde yaşamaya devam ediyoruz. Yoksa köyde pek bir şeyimiz kalmadı. Mezarla cami olmasa gerçekten gidip şehirde yaşarız. Onun hatırı için burada kalıyoruz. Burayı evimizden daha çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 oğlum var gerekirse 4’ü de vatana kurban olsun”

Oğlu şehit olduktan sonra, imam olan amcasının köydeki diğer cami küçük olduğu için köye yetmediğini söylemesiyle cami yaptırmaya karar verdiklerini ifade eden anne Yeter Cücük ise “Allah destek çıkan herkesten razı olsun. Onun kendi parasını da cami inşaatında kullandık. Biz de paramızı koyduk. Mallarımızı arazilerimizi sattık. Cami yaptırdık. Ona olan hasretimi gidermek için fotoğraflarını öpüyorum. Bir tane çorabı var. Onu hala saklıyorum. Bazen rüyamda onu görüyorum. Bana ‘Hani ağlamayacaktın anne’ diyor. Abileri de rüyalarında görmüş onu ‘Anam ağlamasın’ demiş. Ondan sonra çok ağlamadım. Mezarına gelip giderim. Ne yapalım. Vatan sağ olsun. Bir oğlum subay diğer oğlum da bekçi oldu. Fotoğraflarına sürekli bakıyorum. Cüzdanımda, döşümde sürekli tutarım. 4 oğlum var gerekirse 4’ü de vatana kurban olsun” diye konuştu.

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Şehit Eren Bülbül'ün adı camiye verildi

Şehidin ismi camide yaşatılıyor: Burası Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi
FOTOĞRAF 6
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Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde bulunan, TSK'ya bağlı üsse PKK’lı teröristlerce 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in de aralarında bulunduğu 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Mermer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Yunus Mermer'in, çocukluk arkadaşına 'Eğer şehit olursam. İsmim bir camiye verilsin' sözlü vasiyeti olduğu ortaya çıktı. Şehit babası Recep Mermer, o dönem taziye ziyaretine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a oğlunun vasiyetini hatırlattı. Bakan Kurum da vasiyetin yerine getirileceğini belirtti. Şehit Yunus Mermer'in adının verildiği, Konya'da Meram ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki cami ise 15 Ocak Cuma günü Bakan Kurum'un da katıldığı törenle ibadete açıldı.
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Oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesinden mutluluk duyduğunu belirten şehit babası Recep Mermer, Ben burayı sadece oğlum Yunus Mermer'in adını taşıdığı cami olarak görmüyorum. Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi olarak görüyorum. Burada ibadet edenlerden Rabb'im, ibadetlerini binlerce ziyade etsin. Şehit annesi ve babası olmak ayrı bir gurur, ayrı bir onur; ama böyle güzel bir yerde isminin yad edilmesi bizleri ayrıca onurlandırıyor diye konuştu.
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Recep Mermer, camide namaz kılarken, oğlunu yanında gibi hissettiğini belirterek, Bu cami diğer şehit ailelerine de teselli kaynağı oluyor. İçinde namaz kılarken evladınız yanınızdaymış gibi sizle beraber namaz kılıyormuş gibi öyle duygular yaşıyorum. Burası Yunus Mermer ve tüm şehitlerimizin camisi, Rabb'im onların isimlerini yaşatmayı da nasip etsin dedi.
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Yunus, sevimli, güleç yüzlü, kimseye kırgınlığı olmayan, arkadaş canlısı, muhabbet ehli bir çocuktu. İzne gelirdi, 'Biz otur, yüzünü görelim' derdik. O, 'Arkadaşlar bekliyor baba' derdi. Allah kendisinden razı olsun, bizi hiç mahcup ve mahzun etmedi. Genç olmasına rağmen içinde bir vatan aşkı vardı. Hatırası her zaman yanımızda.
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Şehidin ismi camide yaşatılıyor: Burası Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait, Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), adının camide yaşatılması vasiyeti yerine getirildi. Konya'da oğlunun adının camiye verilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Recep Mermer, "Ben burayı sadece oğlum Yunus Mermer'in adını taşıdığı cami olarak görmüyorum. Fethi Sekin'lerin, Ömer Halisdemir'lerin ve nice yiğitlerimizin camisi olarak görüyorum" dedi.


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