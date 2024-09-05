Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.