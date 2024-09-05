Şehit Piyade Binbaşı'nın naaşı memleketi Isparta'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu.