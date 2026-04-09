Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına 7. makale yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde düzenlenen “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması” ödül töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal, Başkan Vekili Hamza Akbulut ve Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hazırlanan video gösterimiyle devam etti.

“Genç araştırmacıları güncel konulara yönlendiriyoruz”

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar, yarışmanın her yıl güncel ve toplumsal karşılığı olan başlıklar etrafında şekillendiğini belirterek, bu yıl “yasa dışı bahis” konusunun ele alındığını ifade etti. Kayar, Adalet Bakanlığı verilerine göre yalnızca mart ayında 1605 şüpheli hakkında işlem yapıldığını hatırlatarak, yarışmanın bu tür güncel sorunlara akademik perspektif kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Hukuk eğitimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kayar, HMGS sınavının gerekliliğine dikkat çekerek, “Hukuk eğitiminin yalnızca sınav odaklı bir yapıya indirgenmemesi gerekir. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

“Evladımız unutulmadıkça acımız anlam buluyor”

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise yaptığı konuşmada, oğlunun vefatının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, “Sizler unutmadıkça biz de teselli buluyoruz. Oğlumun hatırasının yaşatılması bizler için büyük bir anlam taşıyor.” ifadelerini kullandı.







